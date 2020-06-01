شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. أحمد زاهر ضيف مها الصغير فى its show time والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل النجم أحمد زاهر ضيفا على الإعلامية مها الصغير في برنامج its show time الذى يعرض غدا الاثنين، على قناة cbc فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، ويكشف أحمد زاهر خلال استضافته تفاصيل وكواليس شخصية "فتحى" الذى حقق من خلالها نجاحا جماهيريا كبيرا في رمضان الماضي خلال مسلسل "البرنس".

كما يتحدث زاهر خلال اللقاء عن تفاصيل تحضيراته لشخصية فتحي مع المخرج محمد سامي، ورأيه في محمد رمضان في أول تجربة تجمعهما، كما تحدث أصعب مشاهده في مسلسل البرنس، وسر الكيميا التى تجمعه بينه وبين المخرج محمد سامي.

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يشار إلى أن its show time برنامج فني متخصص يركز علي صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون، كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الاجتماعى وتقدمه دينا حويدق ومها الصغير، ويذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.