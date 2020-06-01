شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف رد سعد الصغير بعد انتقاد أشرف زكى لتصريحاته الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الفنان أشرف زكى، الفنان سعد الصغير بعد تصريحاته الأخيرة بقوله: "كنت متوقع كل الفنانين تيجى تحضر جنازة الفنان حسن حسنى لكن محدش جه". وبدورنا تحدثنا مع الفنان سعد الصغير وقال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": لم أقصد من كلامى شىء معين، ولكن كنت أتوقع حضور عدد كبير من الفنانين فى تشييع جثمان الراحل حسن حسنى، خاصة أنه كان محبوبا من الناس كلها ولكن كل شخص لديه ظروفه الخاصة به".

وأضاف سعد الصغير : "الدكتور أشرف زكى صاحب فضل كبير عليا ودائما ما أستشيره فى بعض الأمور الخاصة"، مشيرا إلى أنه من أنقذه من الموت عندما كنت راجع من ليبيا ودخلت حينها أحد المستشفيات، وجاء لى عزاء والدتى فى شبرا.

وأشار الصغير إلى أن الدكتور أشرف زكى يعتبر دينامو لا ينام ويقف بجوار الجميع داخل الوسط الفنى وموجود فى كل عزاء أو فرح، مضيفا أنه يعتذر له لو كان أخطأ، وكل ما فى الموضوع هو اللوم فقط وليس الهجوم على أى حد بسبب عدم حضوره تشييع جثمان حسن حسنى.

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وأكد الصغير أنه لم يحضر أثناء وفاة ابنة الفنان الراحل حسن حسنى حتى لا يقول البعض إن سبب حضوره الظهور فى دور أو عمل فنى معه. وأضاف أنه يتذكر أثناء وفاة الساحر محمود عبد العزيز وقف بجانب كريم ابنه نتيجة الصداقة التى كانت تجمع بينهما.

وقال الصغير إنه بعد انتهاء دفن الفنان حسن حسنى اتصل كل من الفنان أشرف عبد الباقى وبيومى فؤاد وأوس أوس بالفنان منير مكرم، حيث كانوا فى طريقهم لحضور تشييع جثمان الراحل.

وكان أشرف زكى قد قال فى مداخلة تليفونية فى أحد البرامج: "سعد الصغير حضر كام جنازة فى حياته، أنا عمرى ما شوفته فى جنازة". وهاجم أمس البعض الفنان سعد الصغير عن استيائه من غياب نجوم الفن عن تشييع جثمان الراحل حسن حسنى، الذى وافته المنية عن عمر يناهز 89 عاما بعد تعرضه لازمة قلبية.

وأعرب الفنان سعد الصغير مؤخرا عن حزنه الشديد على رحيل الفنان حسن حسنى الذى وافته المنية فجر السبت عن عمر يناهز 89 عاما إثر تعرضه لأزمة قلبية، سعد الصغير قال فى تصريحات خاصة سابقة لـ"الخليج 365" إن الراحل كانت تربط بهم علاقة قوية خاصة أنهم تعاونوا فى عدد من الأعمال السينمائية ومنها فيلم "ابقى قابلنى" و"لخمة راس"، وأضاف أن الراحل حسن حسنى يعتبر أطيب حد فى الدنيا ممكن التعامل معه، وكان محب للناس كلها ، وأتمنى من الله أن يرحمه والدعاء له.وشيعت جنازة الفنان حسن حسنى أمس من أمام مقابر أسرته بطريق الفيوم، وتمت صلاة الجنازة من هناك وشارك فيها بعض الفنانين منهم سعد الصغير ومحمد الصاوي ومنير مكرم، وعدد من محبيه وأفراد أسرته وأقاربه.