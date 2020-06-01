شكرا لقرائتكم خبر عن ماريا إدوارد: كليب "رايحة لصحباتى" حقق حلمى مع أبويا .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد دخولها الوسط الفنى من خلال كليبها الأول "رايحة لصحباتى"، والذى تم طرحه منذ أيام وبالتزامن مع احتفالات عيد الفطر، وتحقيقه لآلاف المشاهدات، علقت المطربة الشابة ماريا إدوارد لـ"الخليج 365" على الكليب والتواجد الفنى الأول لها، وقالت: " أنا كان حلمي من زمان أن أشارك في ديو مع والدى الفنان إدوارد بعيدا عن الانستجرام ليراه كل الناس، خاصة أنه هو من علمني الغناء والذى لايعلمه الكثيرون بابا مطرب قوى مثل ما هو موهوب في التمثيل ومعجون مزيكا التى كانت بدايته والحمد لله حققت حلمي في هذا الكليب.

كان الفنان إدوارد قد كشف عن أول فيديو كليب يجمعه مع ابنته "ماريا"، وهو "رايحة لصحباتى"، وتشهد الأغنية عودته لعالم الغناء بعد سنوات طويلة من الغياب، حيث بدأ مشواره الفني بالغناء من خلال عدة كليبات غنائية، ومن ثم أتجه للتمثيل، والأغنية من كلمات شفيق كارم، وألحان أسامة رفعت، وتوزيع وجيه محمد، وهندسة صوت عبد الوهاب الرفاعى، وأخرج الكليب عفاف جريس.

وشارك إدوارد في رمضان الماضى بمسلسل "البرنس"، من تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش.

وأثبت إدوارد من خلال شخصية "عبد المحسن"، التى قدمها ضمن أحداث المسلسل أن لديه طاقات فنية جبارة تؤهله لأداء شخصيات متنوعة وتخرجه من المساحة الكوميدية التى ظل لفترة محبوسا فيها إلى فضاء الإبداع والتنوع ففى المشهد الواحد استطاع ادوارد أن ينتقل من مساحة إبداعية لأخرى ويجسد مشاعر مختلفة بين الطمع والتردد والندم والضعف والفرح والبكاء.