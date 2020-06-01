بركب دعامات قلب.. هنيدي يكشف سبب غيابه عن الوداع الأخير لحسن حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

كشف الفنان محمد هنيدي، سبب غيابه عن الوداع الأخير للفنان القدير حسن حسني إلى مثواه الأخير.

وكتب هنيدي، عبر حسابه على تويتر، قائلا : "‏حسن حسني الله يرحمه زي أبويا التاني.. أكيد عمري ما هتأخر على وداع أخير له إلا لسبب قوي ".

وتابع: "عادةً ما بحبش أتكلم لما بتعب .. بس قبل رحيل حبيبي حسن حسني بيومين.. كنت بركب دعامات بالقلب، والدكاترة مانعين أي حركة..ربنا يرحمك يا عم حسن".

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وأضاف : "ما تحكمش على حد وخليك حسن النية ربنا دايما أعلم بظروف عباده".

جاء ذلك ردا على تدوينة أحد متابعيه، جاء فيها:"‏‎‎ كنت أحترمك لكن من يوم وفاة المرحوم حسن حسني ولي نعمتك إنت وحلمي ومحمد سعد اللمبي أصبحت صغيرا جدا في عيني، وخوفكم من كورونا ليس عذرا لكم لكي لا تحضروا جنازته الله يرحمه".

يذكر أن، الفنان الكبير حسن حسني، وافته المنية، السبت، إثر أزمة قلبية في أحد مستشفيات القاهرة عن عمر ناهز الـ 89 عامًا.