"أوس أوس" يوجه رسالة لصناع مسلسل "اتنين في الصندوق": وقفتوا في ضهرنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

أعرب الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، عن سعادته بردود أفعال الجمهور على مسلسله "اتنين في الصندوق"، الذي عرض في شهر رمضان المنقضي.

وعبر حسابه بموقع "إنستجرام"، نشر "أوس أوس"، صورًا له من كواليس المسلسل رفقة صناع العمل، وعلق قائلًا: "الحمدلله رب العالمين، مبسوط جدًا بردود الأفعال طول شهر رمضان وبجد مش عارف أشكركوا إزاي يا أعظم جمهور في العالم، بس أنا بقي حابب أشكر الناس اللي تعبت قوي معانا عشان نقدر نقدم لكم حاجة تليق بيكم".

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وأضاف: " أولًا المنتج والآخ الكبير الأستاذ عبدالله أبوالفتوح اللي أتحمس لفكرتنا ووقف معانا وكان في ضهرنا في كل حاجة، ثانيًا المؤلف الجامد قوي قوي لؤي السيد شكرًا على مجهودك وتعبك معانا، ثالثًا بقى مدير التصوير المخضرم أستاذ مروان صابر إيه العظمة دي، رابعًا بقى والأهم الآب الروحي للمسلسل المخرج المبدع أستاذ محمد مصطفى".

واختتم "أوس أوس"، رسالته قائلًا: "أخيرًا بنشكر كل فريق عمل المسلسل من فنانين وفنيين وعمال علي مجهودكوا وكان شرف لينا الشغل معاكم، بحبكم قوي وإلى اللقاء في أعمال قادمة إن شاء الله".

وعُرض لأوس أوس مسلسل "2 في الصندوق" في رمضان المنقضي، مع حمدي الميرغني، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.