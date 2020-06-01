سلاف معمار بصحبة كندة حنا وساندي بملابس واقية.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 10 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال ساعة:

ساندي

نشرت الفنانة ساندي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي ترتدي ملابس واقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ندى موسى

نشرت الفنانة ندى موسى، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تظهر فيها بإطلالة جريئة.

كندة حنا

نشرت الفنانة السورية كندة حنا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة صديقتها الفنانة السورية سلاف معمار.

ستيفاني صليبا

نشرت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

محمد أنور

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نشر الفنان محمد أنور، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة له وهو يرتدي "كمامة" داخل سيارته.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة.

سعد رمضان

نشر الفنان اللبناني سعد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له يظهر فيها بشعر أبيض.

سلمى رشيد

نشرت الفنانة المغربية سلمى رشيد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

لوجين عمران

نشرت الإعلامية السعودية لوجين عمران، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، علقت عليها: "لا تنسى أن تحب نفسك أولا".