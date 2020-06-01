دلال عبد العزيز: الحالة الصحية لرجاء الجداوي "بتطلع وبتنزل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرصت الفنانة دلال عبد العزيز، على طمأنة محبي الفنانة رجاء الجداوي، على حالتها الصحية بعد إصابتها بوباء كورونا.

وقالت دلال، ببرنامج السفيرة عزيزة على"دي إم سي": "حالة رجاء الجداوى بتتحسن والحرارة بتطلع وتنزل وهو ده الوضع الطبيعي في كورونا وربنا ينجيها وينجي كل اللي زيها ويحفظنا كلنا".

وعلى جانب آخر أوضحت دلال عبد العزيز، أنها استوحت شخصية عفاف من ناظرات المدارس، موضحة أن حوار السيناريست أيمن بهجت قمر، وتوجيه المخرج رامي إمام ساعداها على تقديم الدور بهذا الشكل.

وأعربت عن سعادتها بالعمل أمام الفنان عادل إمام، واصفة الزعيم بأنه صاحب الطلة والحضور، والوهج، والجمال، والتاريخ، والبريق.

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و أشارت إلى أنهم كانوا يستمتعون في موقع التصوير، متابعة: سمير صبري التاريخ العظيم كل المسلسل في مكانه الصحيح، واستطعنا الوصول للجمهور بهذا الشكل الناجح.

وتوجهت بالشكر للزملاء والمخرجين والمنتجين الذين عملوا في الظروف الصعبة، وكل العاملين من الجيش والشرطة ووزارة التربية والتعليم والصحة والإعلام.

يذكر أن، الفنانة دلال عبد العزيز، شاركت في دراما رمضان المنقضي بمسلسل "جمع سالم" مع الفنانة زينة، ومسلسل"فلانتينو" أمام الزعيم عادل إمام.