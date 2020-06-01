نهال نبيل تؤكد لـمصراوي إصابتها ووالدتها بالكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة

كشفت المطربة نهال نبيل عن إصابتها ووالدتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها تخضع حاليا للعزل المنزلي

وقالت نهال في تصريح خاص لمصراوي: "تأكدنا بعد إجراء المسح بايجابية النتيجة، والإصابة بالكورونا، ونخضع حاليا للعزل المنزلي والالتزام بالعلاج"

نهال قامت بإخراج كليب "شامخ" للفنانة السورية أصالة، إلى جانب طرحها ألبوم بعنوان "مفاجأة"

وقامت نهال بإخراج كليبات أغاني ألبومها، ومنها " كان واحشني" ، ولو حبيت ترجعلي"، و" هنبدأ حياة"

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