العروسان بالكمامات.. ١٤ صورة ترصد حفل زفاف شقيقة محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

احتفل الفنان محمد رمضان، مساء اليوم الأحد، بزفاف شقيقته الكبرى إيمان رمضان، على حسام حامد.

حضر حفل الزفاف لفيف من أقارب العروسين والأصدقاء المقربين، فى إحدى الفيلات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، ونشرت صفحة تدعي"celebrity photo fan" عبر إنستجرام عددا من صور حفل زفاف إيمان رمضان.

وظهر رمضان وشقيقته إيمان وزوجها، وهم يرتدون الكمامة متبعين الإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا.

يذكر أن إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان احتفلت فى شهر رمضان الماضى، بعقد قرانها على "حسام حامد‎"، وتم عقد القران فى منزل المهندس عبد الحميد والد العريس فى أكتوبر بحضور اخوة العريس الدكتورة جيهان صافى وأحمد ووالد العروسة الحاج رمضان وشقيق العروسة "محمود" وحرمه وبعض الأصدقاء، وغاب محمد رمضان لوجوده خارج القاهرة.