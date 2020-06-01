لهذا السبب .. محمد هنيدي لم يحضر جنازة حسن حسني

كشف النجم محمد هنيدي عن سبب عدم حضوره جنازة النجم القدير حسن حسني، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر.

وأعرب هنيدي عن شدة حزنه الشديد لعدم حضوره قائلًا: حسن حسني الله يرحمه زي ابويا التاني، اكيد عمري ما هتأخر على

وداع اخير له الا لسبب قوي .عادةً مابحبش اتكلم لما بتعب .. بس قبل رحيل حبيبي حسن حسني بيومين كنت بركب دعامات بالقلب والدكاترة مانعين اي حركة.. ربنا يرحمك يا عم حسن ماتحكمش على حد وخليك حسن النية ربنا دايما اعلم بظروف عباده.

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يذكر أن النجم محمد هنيدي شارك مؤخرًا في بطولة فيلم الرسوم المتحركة الفارس واﻷميرة، ومن تأليف وإخراج بشير الديك، وبطولة كل من دنيا سمير غانم، مدحت صالح، محمد هنيدي، ماجد الكدواني، لقاء الخميسي، محمد الدفراوي، صدقي صخر، زايد فؤاد، أحمد كمال، صبري عبدالمنعم، عثمان عبدالمنعم، عبدالرحمن أبو زهرة، عبلة كامل، غسان مطر، سعيد صالح، أمينة رزق، نهير أمين.