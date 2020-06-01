“المجنون” يفتتح دور السينما الأميركية

متابعة بتجــــــــرد: جمهور السينما في الولايات المتحدة على موعد مع فيلم الاثارة والتشويق Unhinged (المجنون) في الأول من يوليو المقبل، ليكون اول فيلم جديد يعرض في دور السينما، منذ أن أدت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى إغلاق دور العرض.

وسوف يتم عرض الفيلم مع التزام تعليمات السلطات الصحية، بعد تخفيف الاجراءات الوقائية في الولايات المتحدة. يلعب دور البطولة في الفيلم النجمان النيوزلنديان راسل كرو الفائز بجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم Gladiator وكارين بستوريوس التي اشتهرت بأدائها لشخصية روسي في فيلم «الغرب البطيء».

في المقطع الدعائي للفيلم نرى راشيل (كارين) وابنها الفتى (غابرييل بيتمان) في السيارة، امام اشارة المرور، وقد تأخرت عن عملها، وعندما يتغير الضوء من الأحمر إلى الأخضر ولا تتحرك الشاحنة التي أمامها، تطلق راشيل التي نفد صبرها صوت المنبه، ثم تندفع لتجاوز الشاحنة فتجد امامها ازدحاما مروريا خانقا، وتجد نفسها الى جانب الشاحنة.

يسأل قائد الشاحنة الفتى الجالس في المقعد الخلفي: هل تعرف نقرة المنبه التي تفيد الاعتذار يا فتى؟ ويضيف: انها خفيفة ودية. واعتقد ان ذلك ما قصدته امك.

فتجيب راشيل: لا. ليس ذلك صحيحا.

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فيقول الرجل: لقد مررت بوقت عصيب مؤخرا. انا آسف.

وعندما تطلب راشيل من ابنها تجاهل الرجل، قائلة انها لم تخطئ لتعتذر، يستشيط الرجل غضبا، ويبدأ في تعقبها مهددا بتلقينها درسا في الاعتذار.. وتجد راشيل نفسها واحباءها هدفا للرجل الذي يشعر بأنه لم ينل اي اهتمام، وقد سيطر عليه هاجس ترك بصمة في هذا العالم الذي تجاهله، بتلقينها دروسا قاسية.

«لا اعتقد انك تعرفين ما هو اليوم السيئ، لكنك ستكتشفين ذلك».

وتشكل المطاردة الدموية المدمرة محور الفيلم.

كتب سيناريو الفيلم كارل السورت الذي لمع نجمه بكتابة سيناريوهات افلام منها «العين الحمراء»، «اضطراب»، و«البيت الأخير الى اليسار». والفيلم من اخراج ديريك بورتي مخرج «فرقة الجواسيس» و«عائلة جونز». يشارك في بطولة الفيلم نجوم منهم جيمي سيمبون، أوستن ماكنزي، سيلفيا جراس كريم، لوسي فاوست.