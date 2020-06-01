هل يدخل كريم عبدالعزيز معترك الكوميديا في رمضان 2021؟

متابعة بتجـــــــــرد: نفى مصدر مقرب من الفنان المصري كريم عبدالعزيز ما تردد أخيراً بشأن استقراره علي تيمة الكوميديا لتقديمها في مسلسله الجديد، المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

وقال المصدر، إن كريم يحب تقديم كوميديا الموقف في الدراما، على أن ترتكز الأحداث علي قضية مجتمعية مهمة، مضيفاً أنه لم يستقر إلى الآن على محور أحداث عمله التلفزيوني الجديد، ولكنه لن يعتمد على كوميديا «الفارص» مثلما أثير أخيراً.

وكان كريم عبدالعزيز قد انتهى من تصوير أحدث أفلامه «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» للمخرج وائل عبدالله، حيث كان من المفترض عرضه في موسم عيد الفطر المنقضي، إلا أن قرار الحكومة بإغلاق السينمات في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد حال دون عرضه.

ويشارك في بطولة الفيلم دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شيماء سيف وكوكبة من النجوم، من تأليف أيمن وتار.