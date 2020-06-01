أبرز 7 عروض على نتفليكس خلال شهر يونيو

أعلنت شبكة البث الإلكتروني نتفليكس أبرز العروض التي تطرحها خلال شهر يونيو/حزيران الجاري.

وتحاول نتفليكس دومًا إرضاء مختلف الأذواق؛ بتقديم عروض متنوعة بين رعب وأكشن ورومانسية، وهذا الشهر تستعد بباقة جديدة وشيقة من أفضل مسلسلاتها.

موقع "واتس أون نتفليكس" الأمريكي يستعرض في التقرير التالي أبرز عروض شهر يونيو/حزيران.



1- 122





فيلم رعب نفسي مصري من بطولة أحمد داود وأمينة خليل.

يعرض الفيلم 1 يونيو/حزيران على نتفليكس، ويدور حول محاولة حبيبين الهرب من مستشفى.



2- Fuller House (فولر هاوس)





مسلسل كوميدي أمريكي من إنتاج نتفليكس ويدور حول أرملة تربي أبنائها الثلاثة وتعيش مع صديقتها وابنتها في نفس المنزل.

يعرض الموسم الخامس والأخير في 2 يونيو/حزيران.



3- 13 Reasons Why (ثلاثة عشر سببًا)





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تعرض نتفليكس الجزء الرابع والأخير من السلسلة الجماهيرية (13 سببًا) 5 يونيو/حزيران، بعد أن لاقت مشاكل كثيرة من المواسم الأخيرة.

يتناول المسلسل المشاكل التي تواجه عدد من المراهقين داخل مدرسة واحدة.



4- The Night Clerk (ذا نايت كليرك)





تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي، حول عامل استقبال خلال عمله الليلي ليجد نفسه موضع تحقيق في جريمة قتل، والفيلم من إنتاج 2020، ويعرض في 6 يونيو/حزيران.



5- Curon (كورون)





مسلسل رعب جديد من إنتاج نتفليكس يدور حول عائلة تعود إلى منزل أسلافها، الذي يملك أسرارًا وألغازًا مرعبة، ويعرض المسلسل في 10 يونيو/حزيران.



6- The Order (النظام)





يعود مسلسل الرعب "النظام" بموسمه الثاني في 18 يونيو/حزيران، ويتناول محاولة ابن الانتقام لوفاة والدته، إلا أنه يجد نفسه عالقًا في حرب بين المستذئبين والسحرة.



7- Athlete A

سلسلة وثائقية تركز على الانتهاكات التي نفذها الطبيب الأمريكي لاري نصار بحق فريق الجمباز الأمريكي، والتي تعد أكبر قضية اعتداء جنسي في أمريكا.، ويعرض في 24 يونيو/حزيران.



