إصابة الإعلامية ريهام السهلي وزميلتها آية عبدالرحمن بفيروس كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن مصطفى زمزم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صناع الخير، عن إصابة الإعلامية المصرية ريهام السهلي، مقدمة برنامج “المواجهة”، والمذاع عبر فضائية “إكستر نيوز” بفيروس كورونا المستجد.

مصطفى زمزم، قال عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “الأصدقاء، ريهام السهلي وأيه عبدالرحمن والإعلامية إلهام نمر مقدمي البرامج بقناة إكسترا نيوز، ألف سلامة عليكم وبإذن الله تقوموا بالسلامة من هذا الفيروس اللعين وربنا يحافظ علينا جميعا وعلى بلدنا”.

وكانت الإعلامية آية عبدالرحمن المذيعة بقناة اكسترا نيوز، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا صباح اليوم، وكتبت، آيه عبر حسابها على فيس بوك، قائلا:”الحمدلله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا ..ببلغكم الخبر ده علشان أولا محتاجة دعواتكم الصادقة اللي من القلب .. وثانيًا واثقة إن ربنا هيرزقني الشفاء قريب جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة.. وهارجع أحكي لكم على تجربتي مع الكورونا باشا”.

ياتي هذا بعد أيام قليلة من إصابة الفنانة المصرية رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وذلك رغم الإجراءات التي كانت تتبعها خلال تصويرها مسلسلها الأخير “لعبة النسيان”، وعرض خلال السباق الرمضاني الماضي.