بيلي إيليش تؤكد حبها لنانسي عجرم: صوتها يشبه الشوكولاتة المذابة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعرف عن النجمة الأمريكية بيلي إيليش جرأتها في تناول موضوعات شائكة من خلال موسيقاها، حتى إنها هاجمت منتقدي جسدها النحيل في فيلم قصير بعنوان "ليست مسؤوليتي".

وعبرت المغنية البالغة من العمر 18 عامًا عن حبها للموسيقى العربية، وتحديدًا النجمة اللبنانية الشهيرة، نانسي عجرم.





وشاركت إيليش حبها لنانسي عجرم وأغنيتها "في حاجات" في حلقة من برنامجها الموسيقي الجديد (Me & Dad Radio) الذي أطلقته في بداية الشهر الجاري مع الأب باتريك أوكونيل.

وكشفت الفنانة الأمريكية أنها أصبحت من معجبي نانسي عجرم بعد سماع أغنيتها "إنت إيه" في عام 2004 بعدما رأت صورتها في منشور هزلي في 2018، واعترفت أنها بدأت تسمع أغاني نانسي عجرم منذ ذلك الحين وحتى الآن.





وقالت إيليش، الفائزة بجائزة جرامي 5 مرات، إنها كانت تعزف أغاني من ألبوم نانسي عجرم لعام 2010 المعروف باسم "نانسي 7" لأنها تحسن من مزاجها.

أغنية للمغني السوري عمر سليمان "وينو وينو" في برنامجها الإذاعي.

اعترفت إيليش في ثاني حلقات برنامجها على منصة (Apple Music) قائلة: "الطريقة التي تغني نانسي عجرم مجنونة جدًا. أشعر بأن الموسيقى العربية كشوكولاتة مذابة في أذني. بالطبع ليس حرفيًّا، لكني أحب أغنية (في حاجات)، وأحب ألحان أغانيها، وأسلوبها في الغناء".

Advertisements

من جانبها، عبرت نانسي عجرم التي شاركت في جهود مكافحة فيروس كورونا في لبنان عن حبها للمراهقة المحبوبة من خلال أنستقرام وتويتر.

ففي عام 2019، أدرجت فوربس إيليش في قائمتها السنوية "30 تحت سن الـ30" ضمن فئة الموسيقى. وخلال عامها المليء بالنجاح، تُوجت كرابع أعلى مغنٍ تحقيقًا للمبيعات في 2019. كما أطلق الاتحاد الدولي للصناعة الفونوغرافية على أغنيتها (bad guy) أكبر أغنية عالمية في 2019.





وساعدها صوتها المتميز والأثيري وموسيقاها على لفت انتباه المراهقين الأمريكيين وتحقيق نجاح مذهل.

وتحمل إيليش رقمًا قياسيا حيث تعد أصغر فنان يفوز بأربع جوائز رئيسية: ألبوم العام وتسجيل العام وأغنية العام وأفضل فنان صاعد، في حفل توزيع جوائز غرامي رقم 62.



كما تعد أصغر موسيقية تكتب أغنية لإحدى أفلام جيمس بوند (No Time To Die) في الذكرى الخمسين لانطلاق أولى أفلام السلسلة.

خلال فترة الإغلاق الناتجة عن فيروس كورونا، انضمت المغنية إلى شقيقها ومنتجها فيناس أوكونيل، ومشاهير آخرين لجمع التبرعات للمتضررين من الجائحة، وكانوا جزءًا من قائمة النجوم التي شاركت في الحفل الافتراضي (One World: Together at Home) في 18 أبريل/نيسان الماضي، والذي جمع حوالي 128 مليون دولار.