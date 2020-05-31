ارتفاع مفاجئ للدولار مقابل الجنيه المصري

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية، بعد أقل من ساعتين من بداية تعاملات اليوم الأحد، بينما استقر في بعض البنوك.



وارتفع سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنكي الأهلي المصري، ومصر ليبلغ مستوى 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع، مقارنة بالسعر صباح اليوم.

وبدأت البنوك المصرية عملها الأحد، بعد أن شهدت عطلة عيد الفطر المبارك بداية من الأحد 24 مايو/أيار، وحتى الخميس 28 مايو/أيار الجاري.

كما زاد سعر الدولار 3 قروش في بنوك القاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الإقريقي، وقناة السويس إلى 15.83 جنيه للشراء، و15.94 جنيه للبيع.

وصعد سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنك الإسكندرية ليصل إلي مستوى 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول عند 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

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كما استقر السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك البركة عند 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

وأدت جائحة كورونا إلى إغلاق قطاع السياحة في مصر، وهو مصدر حيوي لإيرادات النقد الأجنبي، كما تهدد دخل قناة السويس والتحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج.

وانخفض عجز الميزان التجاري للبلاد بقيمة 5.570 مليار دولار، ما يعادل 35% في أول 4 أشهر من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت احتياطيات مصر النقدية في فبراير/شباط الماضي إلى 37 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار.

بينما حققت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ضخما يصل لنحو 33.6% خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من العام الجاري.

وحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري فإن تحويلات المصريين العاملين بالخارج وصلت إلى نحو 5.2 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار تقريبا خلال نفس الفترة من 2019، بارتفاع يقدر بنحو 1.3 مليار دولار.