بيونسيه ترفع الصوت وتطالب بالعدالة لجورج فلويد

May 31, 2020
طالبت النجمة العالمية بيونسيه، بالعدالة لجورج فلويد الأميركي الأسود الذي قضى في مدينة مينيابوليس خلال توقيفه من جانب الشرطة، داعية إلى المشاركة في عريضة حصدت أكثر من سبعة ملايين توقيع.
وأطلت “بيونسيه” في فيديو عبر حسابها على انستغرام مشيرة الى أنها تريد العدالة لجورج فلويد وقالت “لقد رأينا جميعًا كيف قُتل فلويد في وضح النهار. نحن محطمون ونشعر بالاشمئزاز”. وأضافت “أنا لا أتوجه حصرًا لذوي البشرة الملونة. بل الى الجميع وأنا متأكدة أنكم تشعرون باليأس من العنصرية الموجودة حاليا في أميركا”.
ونشرت بيونسيه عبر حسابها على انستغرام رابطا يحيل إلى موقعها الرسمي الذي نشرت عليه صورة لجورج فلويد مع هاشتاغ #لا_نستطيع_التنفس في إشارة إلى الكلمات الأخيرة التي نطق بها فلويد لدى توسله الشرطي الأبيض، الذي كان يدوس بركبته على عنقه لكي يترك له مجالا للتنفس.
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