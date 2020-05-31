قضية أحمد عز وزينة الى الواجهة من جديد

May 31, 2020
قضت محكمة مصرية بإلزام الممثل المصري أحمد عز، بدفع مبلغ 50 الف دولار قيمة المصروفات الدراسية لتوأم الفنانة زينة للعامين الدراسين (2018-2019)، و(2019-2020 وذلك بحسب صحيفة “المصري اليوم”.
كما جاء في قرار محكمة أسرة مدينة نصر بإلزام أحمد عز بدفع مبلغ 42 ألف و350 جنيه مصري قيمة مصروفات الانتقال عبر الأتوبيس المدرسي، وكذلك التكفل بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وقدم المحامي في الجلسة حافظة مستندات عن تحريات حول ممتلكات وأعمال الفنان أحمد عز الأخيرة وأجورها، وقد حصل على أجر أربعة ملايين خلال بطولته على فيلم الممر ومقابل حملة شركة we للاتصالات 21 مليون و500 ألف جنيه وفيلمي “أولاد رزق” الجزء الأول والثاني 10 ملايين جنيها، ومسلسل أبو عمر المصري 12 مليون جنيها، وقام الفنان عز بعمل مسرحية بالسعودية مقابل أجر مليون دولار.
نذكر أن زينة حصلت على حكم قضائي نهائي أن “عز الدين” و”زين الدين” هما ابنا احمد عز لصحيح النسب الشرعي وذلك بعد لفت محامي زينة إلى أن موكلته تزوجت من عز بصحيح العقد الشرعي بتاريخ 15 يونيو 2012، وأنجبت منه عز الدين وزين الدين.
وكانت زينة قد تقدمت بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر، طالبت فيه بتطليقها من عز طلقة بائنة للخلع مقابل تنازلها عن جميع حقوقها الشرعية والمادية. واستجابت المحكمة لطلب زينة وقضت في كانون الثاني/يناير 2018 بخلعها من عز وتطليقها منه نهائياً.
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