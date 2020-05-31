دينا الشربيني تعزل نفسها بسبب كورونا

May 31, 2020
طمأنت الممثلة المصرية دينا الشربيني الجمهور حول حالتها الصحية.
وأشارت “الشربيني” في تصريحات لبرنامج “مين يكون”، إنها تحرص على الحديث مع الفنانة رجاء الجداوي يومياً مرتين لتطمئن على حالتها المستقرة حالياً. وعبّرت دينا عن محبتها للجداوي وتقديرها واحترامها لها.
أما عن حالتها الصحية، أكدت “الشربيني” الى أنها قامت بعزل نفسها خوفاً على كل المحيطين بها خاصة انها كانت قد خالطت رجاء الجداوي، كاشفة الى أنها أجرت تحاليل وأظهرت سلبية إصابتها بالفيروس.
الجدير ذكره ان دينا شاركت في السباق الرمضاني بمسلسل “لعبة النسيان” الى جانب رجاء الجداوي، إنجى المقدم، أحمد صفوت، علي قاسم وغيرهم. تأليف تامر حبيب، إخراج أحمد شفيق.
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