زوجة المخرج سعيد الماروق تعلن انفصالهما

أعلنت جيهان يحيى زوجة المخرج سعيد الماروق انفصالهما، حيث اتخذت من حسابها على موقع انستغرام منبراً لتعلن عن الموضوع بشكل رسمي.

ونشرت جيهان صورة تجمعها مع سعيد وولديهما وقالت: “بكل محبة وإحترام، وبإنتظار حكم الطلاق في الدعوى المقدمة مني، أعلن إنفصالي عن سعيد الماروق والد إبني تيم وإبنتي لمار، متمنية على كل المحبين عدم الخوض في التفاصيل حرصاً على العشرة وعلى مشاعري ومشاعر افراد عائلتي وإكراماً للمواقف الصعبة التي عايشتها وتعاملت معها بمحبة وإخلاص في الفترة السابقة”.

وتابعت: “أشكر كل من ساندني طوال الفترة الماضية وأطلب من الله الصبر والوعي لأتمكن من تخطي هذه المرحلة بسلام بخاصة أننا كعايئلة تحت الأضواء ما جعلني أستعجل إعلان الإنفصال لأحمي صورتي وصورة من أحب”.

نذكر ان سعيد وجيهان تزوجت في عام 2005 ورزق منها بولد تيم وبنت لامار عام 2011.