هيام أبو شديد توثق بعفوية اجراءات تعقيم هذا الممثل السوري

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May 31, 2020
نشرت الممثلة اللبنانية هيام أبو شديد عبر حسابها على انستغرام بعض الصور من كواليس تصوير مسلسل “من الآخر”، حيث ظهرت بلقطات عفوية وهي تقوم بفحص الحرارة وتعقيم الممثل السوري جهاد سعد وذلك قبل الدخول الى موقع تصوير العمل حيث يتخذ الجميع التدابير الصحية اللازمة للوقاية من كورونا.
مسلسل “من الآخر”، كان من المقرر عرضه في رمضان 2020 ، إلا انه وبسبب أزمة كورونا وقرار التعبئة العامة الذي اتخذته الحكومة اللبنانية حال دون استكمال التصوير، وبالتالي لم تستطع شركة الانتاج صباح أخوان من اللحاق بالمنافسة الربمضانية.
العمل من بطولة ريتا حايك، بديع ابو شقرا، رولا حمادة، معتصم النهار، مازن معضم، سينتيا صامويل، هيام أبو شديد، جهاد سعد وغيرهم. إنتاج صبّاح إخوان، تأليف إياد أبو الشامات واخراج شارل شلالا.
تدور فكرة المسلسل ضمن إطار دراميّ إجتماعيّ تبدأ قصّته بنهاية علاقة وبداية أخرى في حالة غريبة تجمع الشخصيّات الثلاث وسط وضع عائليّ صعب يتحكّم بالجميع.
كما تعاقدت شركة الصبّاح مع الفنان ادهم نابلسي لغناء شارة “من الآخر”.
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