خاص- “انتو أملنا” لراغب علامة الأولى في استفتاء “الخليج 365” وما هي المراتب الخمس الباقية؟

فاز السوبرستار راغب علامة في استفتاء موقع “الخليج 365” عن اغنيته ”انتو أملنا” التي اطلقها خلال الحجر المنزلي.

وضمن استفتاء اطلقه الموقع للتصويت على الأغنية المفضلة، التي أطلقها النجوم خلال فترة الحجر المنزلي والتي تحاكي الأزمة العالمية بسبب فيروس كورونا، وذلك ضمن توب 10 ، احتلت أغنية “انتو أملنا” المرتبة الاولى، اما المرتبة الثانية كانت من نصيب الفنان عمر كمال بأغنية “تحية للجيش الأبيض”

فيما توزعت النسب الباقية على الاغنيات الثمانية وهي:

المرتبة الثالثة: نقولا الاسطا – ضلك بالبيت

المرتبة الرابعة: عائلة نعمة – رح نرجع

المرتبة الخامسة: مروان خوري – هيدي مش غنية

المرتبة السادسة: سليم عساف – الوضع الحالي

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المرتبة السابعة: فادي حرب – خلّك بالبيت

المرتبة الثامنة: زين العمر – عرفنا قيمتكن

المرتبة التاسعة: ناجي اسطا – خليك بالبيت

المرتبة العاشرة: غسان الرحباني – LOCKDOWN

نذكر أن “أنتو أملنا” كلمات الشاعر نزار فرنسيس، الحان وتوزيع جان ماري رياشي. الكليب صوره المخرج سامي صعب الذي أظهر “علامة” في البداية وهو يسير عند تقاطع شارع الرينغ في وسط بيروت، حيث خلت الشوارع من الناس وزحمة السيارات وكان واضعًا قناعًا واقيًا على وجهه.

في المشهد التالي، يطل راغب من منزله مخاطباً الطاقم الطبي والمسعفين وفرق الإنقاذ والصليب الأحمر والقوى الامنية وكل العاملين في ظل الظروف الصعبة التي فرضها فيروس كورونا المستجد.

وقد اطلق موقع “الخليج 365” استفتاءً جديداً ضمن توب 10 للتصويت اضغط هنا