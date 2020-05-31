بالصور- مادونا تغادر المستشفى بالعكاز.. اعرف القصة

رصدت عدسات الكاميرات المغنية الشهيرة مادونا وهي تغادر مستشفى الملك إدوارد السابع بعد اجراء عملية جراحية في ركبتها، حيث ظهرت في الصور وهي تستخدم العكاز لمساعدتها على المشي في لندن.

المغنية البالغة من العمر 61 عامًا تتعافى من إصابة في الركبة كانت تلاحقها منذ أن أنطلقت بجولتها الفنية “مدام إكس” العام الماضي.

وكانت مادونا قد أعلنت في اكتوبر 2019 عن إلغاء ثلاث حفلات من جولتها الموسيقية Madame X لأسباب صحية تتعلق بآلام شديدة تعرضت لها.

واعتذرت المغنية الشهيرة عبر صفحتها على إنستغرام من جمهورها وقالت: “أرجوكم سامحوني على هذا التحول في الأحداث، استعراضاتي تجلب لي الكثير من السعادة، إلغاؤها عقاب لي، لكن الألم الذي أشعر به قوي جدا لدرجة أنني بحاجة للراحة وسماع نصيحة الأطباء كي أتعافى وأعود أقوى وأحسن لمعاودة العمل”.