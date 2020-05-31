بالفيديو- عبدالمنعم العامري يشدو فخرًا لولي عهد أبوظبي

إحتراماً وتقديراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على مواقفه الإنسانية العديدة حول العالم، ومحبة وتقديراً لما يقدمه من أجل المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، أطلق الفنان الإماراتي عبدالمنعم العامري من الحانه وغنائه أغنية حملت عنوان “لا تشيلون هم” كتبها الشاعر سلطان مجلي وقام بتوزيع موسيقاها ومكساج وماسترنغ الموزع رائد سامي، والتي إعتبرها “شهادة حق” في صاحب السمو بكلمات تليق به، مفتخراً بأنه قدمها بصوته، حيث قال في حقه بين أبيات القصيدة:

يا فخر دارك وعز العالم بأسره/امرك بحب ووفا نافذ بتطبيقه/الله يديمك لعالمنا يا بوخالد/حبك من الله في القلب ومعاليقه..

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وقد طرح عبدالمنعم العامري أغنية “لا تشيلون هم” عبر قناته الرسمية في موقع “اليوتيوب” من خلال فيديو خاص أعده خصيصاً متضمنة بعض من أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الى جانب كلمات الأغنية، حيث وتم توزيعها عبر الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية.

الى جانب ذلك، يعمل العامري خلال الفترة المقبلة على تقديم مجموعة من الأعمال المنفردة، والتي يقوم حالياً بتجهيزها من أجل الإستعداد لطرحها وعرضها أمام الجمهور في الخليج والوطن العربي، حاملة معها أفكاراً غنائية جديدة ومختلفة.