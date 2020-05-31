كم ينفق الأمير هاري وميغان ماركل يوميًا من أجل حمايتهما؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استعان الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بخدمات شركة أمنية تتعامل مع كبار المشاهير والأغنياء في العالم؛ لحمايتهم مقابل 8.6 ألف دولار يوميًا.

ويعتمد الزوجان اللذان يعيشان الآن في قصر النجم تايلر بيري في لوس أنجلوس مع ابنهما آرشي، على شركة GDBA التي يتعاون معها أغنى رجل في العالم ومؤسس أمازون جيف بيزوس والنجم توم هانكس.

ويعتقد أن الفريق الذي يؤمن الأمير هاري وميغان في لوس أنجلوس تم انتقاؤه يدويًا من قبل مؤسس الشركة جافين دي بيكر رئيس الأمن السابق للرئيس رونالد ريغان، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وتقوم شركة GDBA بحماية الآلاف من العملاء وتتفاخر بالعمل مع وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي.

ومن غير الواضح من الذي يدفع فاتورة الأمن للشركة، على الرغم من أن أصدقاء هاري وميغان قالوا إن الزوجين سيدفعان مقابل حمايتهما من أموالهما الخاصة.

وأضاف الأصدقاء أيضًا أن الزوجين يحميهما فريق أمن خاص موجود بالفعل في قصر تايلر بيري في لوس أنجلوس.

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ويعتقد أن شركة GDBA وراء هذا الفريق، ويتردد أن هاري وميغان لديهما ثقة كاملة في شركة دي بيكر ويوصيان بها بشدة، حيث إنها أكبر شركة أمنية في لوس أنجلوس وأكثرها احترامًا.

وتقدم الشركة خدماتها للعملاء المميزين أمثال جيف بيزوس، والنجوم توم هانكس، وجنيفر لورانس، ومادونا وباربرا سترايسند.

يعتقد أن دي بيكر صديق قوي للإعلامية أوبرا وينفري التي هي أيضًا من المقربين لميغان ماركل.

وكان موضوع أمن هاري وميغان محل جدل كبير الأسبوع الماضي، بعدما أشارت تقارير إعلامية إلى أن الأمير تشارلز، والد الأمير هاري، يتحمل تكاليف تأمينه هو وميغان ماركل أثناء إقامتهما بمدينة في الولايات المتحدة الأمريكية عقب انفصالهما.

وأضافت التقارير أنه ليس في إمكان هاري وميغان البدء في سداد فاتورة قيمتها 2.4 مليون جنيه إسترليني الخاصة بالقصر الذي أقاما به أثناء تواجدهما بالمملكة المتحدة.

وكان قد أعلن هاري وميغان رسميًا الابتعاد بشكل نهائي عن النظام الملكي في 31 مارس من أجل بدء حياتهما الخاصة ومستقلة مادية وانتقلا فيما بعد للاستقرار في الولايات المتحدة الأمريكية.