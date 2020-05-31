سلام سعد: ليس من حق دانييلا رحمة اتهام باميلا الكيك بهذه الطريقة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

ردت الممثلة دانييلا رحمة، خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج "راحت علينا" الذي يقدمه الإعلامي هشام حداد على انتقاد زميلتها باميلا الكيك التي سلطت الضوء على قدرتها على التحدث باللهجة اللبنانية بشكل جيد خاصة وأنها ترعرعت في أستراليا، معتبرة أن الطريقة التي تتحدث فيها غير منطقية في عمل مشترك لبناني عربي.

وعلّقت دانييلا رحمة على ذلك قائلة إن باميلا ممثلة عظيمة ولكنها تركز في حياة الآخرين، معبرة عن غضبها من هذا الانتقاد وأن الإنسان عندما يكون مشغولًا في حياته لا يركز في حياة الآخرين بحسب تعبيرها.

كما شاركت رحمة خلال الحلقة بالكثير من الأنشطة، منها الرقص الذي اعتاده الجمهور منها بعد عرض مسلسل "أولاد آدم" والذي أدت فيه شخصية "مايا الراقصة"، كما كشفت عن موهبة أخرى لديها، فرسمت كاريكتيرا كرتونيا بالإضافة إلى أنها تبادلت الغزل الشامي مع الإعلامي هشام حداد.

وأشارت رحمة إلى أنه من خلال مشاركتها في مسلسل "أولاد ادم" قد استفادت كثيراً من المخرج الليث حجو الذي علّمها الالتزام والعمل والجد والتطوير على الرغم من قساوته خلال التصوير، لافتة إلى أن حكمه العسكري أخافها في بداية تصوير المسلسل، لكن بعد ذلك استفادت الكثير منه، قائلة إنها بعد مسلسل "أولاد آدم" تعلّمت اللهجة الشامية بطلاقة، وذكرت عدة كلمات منها "انغنار، بلور، درمل، بشكير، بلا علاك".

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كما أكدت أن احتمالية مشاركتها في جزء ثانٍ من مسلسل "أولاد آدم"، يرتبط بالسيناريو، معتبرة أنها تحب كثيراً المشاركة في الأعمال السورية واللبنانية، وأنها تتمنى في المستقبل أن تجتمع في مسلسل مع الفنان السوري عابد فهد.

وتطرقت في حديثها إلى أنه لو كانت الأوضاع جيدة لكان من المفترض أن تتواجد هذه الفترة إلى جانب عائلتها في أستراليا، حيث عبرت عن سعادتها في الوقت الذي تمضيه بخاصة إلى جانب أولاد شقيقتها، مؤكدة أنها تحب الاستقرار وإنجاب الأطفال، لافتة إلى أنها أغرمت مرتين في حياتها ولكن لا تعتبرهما حبا حقيقيا.

وتجدر الإشارة إلى أن الممثلة دانييلا رحمة قدّمت أداءً مميزا، إذ جسدت دور راقصة تعيش صراعات اجتماعية، وتلتقي بسعد الذي يؤدي دوره الممثل السّوري قيس الشيخ نجيب بشخصية السّارق المحترف (النشال).

وتدور أحداث المسلسل من منطلق أن جميع البشر يعيشون في خطيئة ما، والكل يدور في فلك مظلم لكن بمقدار معين، ويصور مكنونات الإنسان وثنائية الخير والشر والجنس والحب.

الفيديو المرفق، تعرض خلاله خبيرة الإتيكيت والبروتوكول د. سلام سعد كيفية رد الممثلة دانييلا رحمة على الانتقاد الذي وجهته لها زميلتها باميلا الكيك.