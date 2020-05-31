تصوير أرفف المحال قد يورط "أبو الفدا" مع النيابة السعودية.. (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طالب عدد من رواد التواصل الاجتماعي بالقبض على مشهور السناب شات المعروف بـ"أبو الفدا"، وذلك بعد مخالفته لنظام النيابة العامة السعودية والتي حذرت من إنتاج أو نشر الشائعات المتعلقة بالسلع والخدمات المنطوية على تزييف مظاهر تسويقية كاذبة، أو ما من شأنه أن يوجد انطباعا مضلّلا وغير صحيح عن ملاءة تلك السلع والخدمات واستقرارها، تحت طائلة المُساءلة الجزائية.

وكان أبو الفدا قد ظهر عبر حسابه في السناب شات وهو يقوم بتصوير أرفف بعض المحلات التجارية وقد خلت من بعض المواد الغذائية، ويردد كلمة "فااااضي فااااضي"، وكتب على مقطع الفيديو "خذ حاجتك واترك لنا حاجتنا".

وعبر الكثيرون عن استيائهم من التصرف الذي يعتبر نوعا من "الإرجاف"، وهو عكس الواقع بوفرة جميع المواد الغذائية، إلا أن كثافة المتسوقين بعد فك الحظر الجزئي للتجول، جعل المواد تنفد بسرعة، ولكنها متوفرة بشكل كبير.

في المقابل أكد بعض المتعاطفين أن "أبو الفدا" لم يكن يقصد الإساءة وإنما كان يطالب المتسوقين بالتقنين في الشراء، وإعطاء المجال للآخرين، كما أشاروا إلى أنه أحد المشاهير الذي لم تسجل ضده تجاوزات طيلة تواجده في التواصل الاجتماعي، كما أنه دائمًا ما يتصرف بـ"طيبة قلب".

من جهة أخرى لم تصدر الجهات المختصة أي تصريح حول الحادثة، ولكن ربما يتم استدعاؤه لاحقًا بسبب مخالفته الصريحة للنظام.

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ومع أزمة كورونا زادت شهرة "أبو الفدا" بعد أن أخطأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالإشارة إلى حساب كان يُفترض أن يتعلق بإدارة الغذاء والدواء المعروفة اختصاراً بـ(FDA)، لكنه بدلاً من ذلك أشار إلى "أبوالفدا"، وحسابه هو @FDA.

ويعرف الشاب السعودي أبوالفدا، بمقاطعه المتنوعة على حسابيه في "يوتيوب" و"سناب شات"، تحت اسم "سنابات أبوالفدا". وتتعلق تغريدة ترامب بطلبه من هيئة الغذاء والدواء المصادقة على معدات طبية اقترحها عمدة "أوهايو"... وبعد التغريدة، حظي أبو الفدا بآلاف المتابعات، وأصبح حديث السعوديين، وانهالت التعليقات الساخرة والسيناريوهات الافتراضية لإنقاذ الشاب السعودي للوضع في أميركا.