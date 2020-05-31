حالة فزع تسيطر بعد ارتفاع عدد الإعلاميات المصابات بكورونا في مصر (صور)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حالة من القلق والخوف والذعر تسيطر الآن على الوسط الإعلامي في مصر، وذلك بعد زيادة عدد مصابي فيروس كورونا بفضائية "اكستر نيوز" إلى ثلاث إعلاميات ومذيع رابع.

وكشف رئيس مجلس إدارة مؤسسة صناع الخير في مصر مصطفى زمزم، إصابة إعلاميتين جديدتين بفضائية "اكستر نيوز" هما ريهام السهلي وإلهام النمر، بعدما أعلنت زميلتهم آية عبدالرحمن إصابتها بفيروس كورونا.

ونشر زمزم على صفحته بـ"فيسبوك": "الأصدقاء.. ريهام السهلي وآية عبد الرحمن والإعلامية إلهام نمر مقدمي البرامج بقناة اكسترا نيوز.. ألف سلامة عليكم وبإذن الله تقوموا بالسلامة من هذا الفيروس اللعين وربنا يحافظ علينا جميعا وعلي بلدنا".

فيما نشرت الإعلامية المصرية مها بهنسي، كاشفة عن إصابة الإعلامي عمرو صلاح بفيروس كورونا بجانب زملائه بالقناة، وعادت لتحدث منشورها بقولها: "تحديث.. الزميل العزيز عمرو صلاح لم يثبت إلى الآن إصابته بكورونا.. وجب التنويه.. ربنا ينجيه ويشفي كل مصاب في الكون كله يا رب".

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وكانت الإعلامية آية عبد الرحمن المذيعة بقناة اكسترا نيوز، قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا صباح اليوم، بمنشور لها قائلة: "الحمدلله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا ..ببلغكم الخبر ده علشان أولا محتاجه دعواتكم الصادقة اللي من القلب".

وأردفت: "ثانيًا واثقة إن ربنا هيرزقني الشفاء قريب جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة.. وهارجع أحكي لكم على تجربتي مع الكورونا باشا.

وجدير بالذكر أن الإعلامية المصرية ريهام السهلي حصلت على درجة البكالوريوس في مجال الإعلام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1993، وحازت كذلك على درجة الماجستير في مجال العلوم السياسية المختص بدراسات الشرق الأوسط عام 1997.

واكتسبت السهلي شهرتها على نظاق أوسع حينما اتجهت لقناة المحور لتشارك في تقديم برنامج 90 دقيقة مع الإعلامي معتز الدمرداش بدءاً من عام 2006 حتى عام 2013، ثم انتقلت إلى قناة التحرير، وتعمل حاليا في قناة اكسترا نيوز وقدمت برنامج المواجهة.

وأعلنت مصر اليوم تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 46 حالة جديدة.