شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق المطربة نهال نبيل: أصيبت بـ كورونا من أسبوع وتم نقلها لمستشفى العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الموزع الموسيقى خالد نبيل صحة خبر إصابة شقيقته المطربة نهال نبيل ووالدتهما بفيروس كورونا المستجد، وتم احتجازهما بمستشفى العزل بمعرفة وزارة الصحة. وقال خالد نبيل، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن شقيقته المطربة نهال نبيل ووالدته أصيبا بارتفاع فى درجة الحرارة منذ أسبوع، وتم نقلهما إلى مستشفى العزل بمعرفة وزارة الصحة، مؤكدا أن حالتهما مستقرة للغاية، وقام هو أيضا بإجراء تحليل ولكن جاءت النتيجة سلبية.

وكانت المطربة مى فاروق أعلنت إصابة زميلتها المطربة نهال نبيل ووالدتها بفيروس كورونا المستجد، من خلال منشور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "خبر من أسوأ الأخبار اللى عرفتها، دعواتكم للجميله حبيبتي نهال نبيل ومامتها بالشفاء، أصابهم الفيروس، ربنا يزيح عنك حبيبتي ويشفيكي ويعافيكي إنتي وماما، أزمة وتعدي، دعواتكم جميعا".

وكانت المطربة نيهال نبيل تعاونت مؤخرا مع النجمة أصالة نصرى، من خلال فيديو كليب جديد لها يحمل اسم "شامخ"، وهو من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان عبد العزيز الميانا.

وبدأت المطربة نيهال نبيل مشوارها في استوديو الفن عام 2003، وقدمها سيد حجاب لياسر عبدالرحمن لتغني تتر مسلسل سارة عام 2005، غنت بعدها أغنيتين "باشوف بعيني، باعيش أوقات"، و قدمت "نهال" أول أغنياتها للسينما في نفس العام لفيلم "بالعربي سندريلا" ثم غنت 5 أغنيات في فيلم "صياد اليمام" عام 2009، وطرحت مؤخرا أغنية "فيها شي".