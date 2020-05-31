شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم وثائقى عن سيارة باتمان الخارقة Batmobile هدية Warner Bros والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة Warner Bros فيلمًا وثائقيًا كاملًا مدته ساعة، الذى يركز على سيارة Dark Knight الشهيرة، Batmobile، دون أي إعلان مشبق عن العمل، والذى اعتبره الجمهور هدية لهم، لتسليتهم فى ليالى الحظر المملة، الفيلم بأكمله متاح على الإنترنت ليشاهده جميع المعجبين، على الحساب الرسمى للشركة على موقع الفيديوهات يوتيوب، ويدور حول تاريخ سيارة الـ Batmobile، يبدو أن الفيلم الوثائقي يركز في المقام الأول على تطورها الجمالي من خلال سلسلة الفيلم، وفقا للتقرير اذى نشر على موقع " cbr".

يقود باتمان السيارة منذ ظهوره الأول في Detective Comics # 27، ومع ذلك، كما يشير منتج فيلم Dark Knight Rises مايكل أوسلان في الفيلم الوثائقي، كانت Batmobile سيارة سيدان حمراء بسيطة، وبعد حوالى عامسن، بدأ بيل فينجر في إعادة تصميم السيارة لتتناسب مع بطلها الخارق.

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إلى جانب أوسلان، ومصممي Batmobile، يعرض الفيلم الوثائقي مخرجين مشهورين من أفلام باتمان الكبرى مثل كريستوفر نولان، تيم بيرتون، جويل شوماخر والمزيد، بالإضافة إلى ناشر DC السابق دان ديديو، حيث يناقش الجميع تاريخ 70 عامًا من Batmobile وتأثيره على الثقافة المعاصرة فى أفلام باتمان المختلفة، وتأثيرها على متابعى العمل.

كما كشفت شركة Warner Bros.، أنها تحتاج إلى التـأكد من عمل أكثر من 80% من عدد دور العرض حول العالم لـ طرح فيلمها الجديد Tenet، الذى من المقرر له أن يصل فى 17 يوليو المقبل، وهو العمل الذى وصلت تكلفته إلى 200 مليون دولار أمريكى، ومن إخراج المخرج العالمى كريستوفر نولان، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، وكان قد كشف نولان من قبل رفضه لـ طرح العمل الجديد على أى من منصات البث، أوتأجيل طرحه إلى الان، بسبب إغلاق دور العرض منذ بداية جائحة فيروس كورونا.