شكرا لقرائتكم خبر عن بالكمامات الواقية.. هيو جاكمان وزوجته فى نزهة بالكلاب بنيويورك "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين النجم العالمي هيو جاكمان بصحبة زوجته ديبورا لي فورنيس، أثناء تجولهما في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، ويرتديان الكمامات الواقية اتباعا بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا. وظهر جاكمان البالغ من العمر 51عاما، وهو برفقة زوجته صاحبة الـ64 عاما، ويتجولان في الشوارع وبصحبتهما كلابهما الخاصة التي من نوع "بودل".

وارتدي جاكمان ملابس داكنة تتكون من سترة باللون الرمادي، بينما ارتدت زوجته ملابس باللون الأسود، وارتدت كمامة باللون الفوشيا، بينما ارتدي جاكمان كمامة باللون الأسود.

Advertisements

من جانب آخر تسبب انتشار الفيروس فى توقف العديد من الأفلام والعروض المسرحية والاستعراضية ودور الأوبرا، وأصاب الفيروس العديد من نجوم العالم، ويوما بعد يوم تزداد حالة الفزع والهلع تجاه فيروس كورونا المستجد الذى يجتاح العالم حاليا ويهدد حياة الملايين، لكن ما زاد الفزع هو إصابة عدد من مشاهير الفن العالميين ممن شكلت إصابتهم حالة فزع لدي جمهورهم، خاصة أنه في الأغلب يعتقد الكثيرون أن المشاهير عادة بعيدا عن تلك الأوبئة والأمراض نظرا لحفاظهم الدائم على صحتهم ونوعية غذائهم أولهم كان توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، حيث أعلنا إصابتهما بفيروس كورونا في أستراليا، إلا آن العناية الالهية انقذتهما وتعافا من الفيروس.