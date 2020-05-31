شكرا لقرائتكم خبر عن بالعكاز.. مادونا تواجه صعوبة فى المشى أثناء مغادرة مستشفى بلندن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين صورا للنجمة العالمية مادونا، بعد خروجها من مستشفى الملك إدوارد السابع، المتواجدة في مدينة لندن بإنجلترا، بعد خضوعها لبعض الأشعة والعلاج الطبيعي بسبب اصابتها في الركبة التي أصيبت بها العام الماضي في جولتها الغنائية.

وظهرت النجمة العالمية صاحبة الـ 61 وهي تغادر المستشفى وتستخدم "عكاز" لمساعدتها في عملية الحركة والمشي للسيارة، وسرعان ما ركبت سيارتها التي انتظرتها أمام المستشفى لتسهيل عملية الحركة عليها.

ووفقاً لتقرير نشرته إحدى الصحف العالمية فإن النجمة الشهيرة تتعافي بشكل ملحوظ من إصابتها في الركبة، وإن علاجها الطبيعي يسير بشكل أفضل، وهو ما ظهر في رقصها منذ أيام في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي.

Advertisements