شكرا لقرائتكم خبر عن "هتوحشنى قوى".. هانى رمزى يستعرض أفلامه مع حسن حسنى × 8 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال الحزن يخيم على الوسط الفنى بسبب رحيل الفنان الكبير حسن حسنى، بعد رحلة طويلة من الأعمال الفنية، وأيضا إسهامته مع العديد من الأجيال فى الظهور معهم فى أدوار مؤثرة، الأمر الذى كان يساهم فى إنجاح الأعمال الفنية والسينمائية والدرامية، ومن بين هؤلاء النجم هانى رمزي، الذى ظهر معه الفنان الكبير حسن حسنى فى كثير من الأعمال السينمائية، حيث نشر رمزى مجموعة من الصور عبر حسابه على "إنستجرام"، من الأفلام التى شاركه فيها حسن حسنى.



أسد وأربع قطط



جواز بقرار جمهوري



غبي منه فيه



فيلم أسد وأربع قطط

وعلق هانى رمزي على الصور قائلا: "بعض صورى مع أبويا حسن حسنى الله يرحمه هتوحشنى قوى حسن حسنى"، ومن بين هذه الأفلام، محامى خلع، وجواز بقرار جمهورى وسامى أكسيد الكربون وغبي منه فيه، وتوم وجيمى وأسد و4 قطط، وغيرها من الأفلام.

Advertisements



فيلم توم وجيمى



محامى خلع



مشهد من غبي منه فيه



من فيلم محامى خلع

توفى الفنان الكبير حسن حسنى بمستشفى دار الفؤاد فجر السبت، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى ، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة منذ قليل.

وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان 2019.

وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد