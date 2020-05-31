شكرا لقرائتكم خبر عن " أنا جايلك".. وائل الفشنى يسجل أغنية جديدة تطرح خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المطرب وائل الفشني أغنية سينجل جديدة بعنوان"أنا جايلك"، من كلمات عبد الحميد الحباك، وألحان إيهاب عبد الواحد، وهندسة صوت أمير ناثان، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة علي يوتيوب والقنوات الفضائية.

من ناحية أخري قدم وائل مؤخرا أغنية "ماتدمعيش ياما" ضمن أحداث مسلسل "الاختيار"، للنجم أمير كرارة،وتقول كلماتها: ماتدمعيش ياما مت عشان أعيش ماتدمعيش ياما مت عشان أعيش، أوعاكى ياما يوم تأنى وتزعلى شوفى العساكر جندي جندي واسألى، ابنى مات حس بأهات ابنك بطل مهما حصل، ماتدمعيش ياما مت عشان أعيش، أنا عارف انك واقفة وحدك للزمن، الظلم منهم واحنا دافعين الثمن".

مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

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وتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.