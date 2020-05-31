شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب طول فترة العزل.. درة: اشتقت إلى البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت الإجراءات الاحترازية تفرض علينا الكثير من القيود، مثل الخروج والسفر والجلوس على البحر، وهى الأمور التى اعتدنا القيام بها فى فصل الصيف، حيث عبرت النجمة درة عن اشتياقها للبحر، حيث نشرت صورة قديمة لها أمام البحر، وعلقت عليها: "اشتقت إلى البحر.. I miss the sea".



درة

قبل أيام ظهرت درة على إنستجرام بصورة وجهت خلالها الفتيات بضرورة الحفاظ على روح الأميرة بداخلهم حتى فى الأوقات الصعبة، حيث نشرت الفيديو وهي ترتدى فستانا يشبه فساتين الأميرات داخل منزلها، معلقة عليه قائلة: "حاولي الحفاظ على روح الأميرة.. حتى في الأوقات الصعبة التي تنتظرين فيها قدوم أفضل الأيام".

وكانت النجمة درة أكدت أن أهم ما فتقدته فى شهر رمضان هو أهلها وتناول الإفطار معهم، مضيفةً: "أفتقد المطبخ التونسي وهو ما تربيت عليه، حيث إن خياراته ليست متوافرة بشدة في القاهرة ولكني أحب أيضاً بعض الأكلات من المطبخ المصري والمطبخ الشامي".