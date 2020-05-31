شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إيمي طلعت زكريا ترتدى جاكيت مطبوع عليه صورتها مع والدها الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة إيمى طلعت زكريا عدة صور لها عبر حسابها على موقع إنستجرام، ظهرت خلالها وهى ترتدى جاكيت مصمم عليه صورتها مع والدها الفنان الراحل طلعت زكريا، حيث ظهر الثنائي معاً على ظهر الجاكيت مثلما اتضح خلال الصور التى نشرتها إيمى.



إيمي طلعت زكريا 1

وكانت نشرت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا صورة لها حينما كانت طفلة وبجانبها صورة نادرة لوالدها من الطفولة أيضاً، وذلك عبر حسابها على موقع إنستجرام، كما علقت على الصورتين بكتابة تساؤل هو: "أنا وبابا☺️❤️ياترى شبه بعض؟".

وما أن نشرت الصورة حتى تلقت رسائل عديدة من متابعيها عبر حسابها على موقع إنستجرام، ممن ترحموا على والدها.. وكانت عرضت الفنانة الشابة إيمى طلعت زكريا، فى وقت سابق، رسالة رثاء من أحد متابعيها وجمهورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، حيث نشرت إيمى صورة والدها، وعلقت: "رسالة من شخص فى حب طلعت زكريا.. الى حبيبنا الاستاذ طلعت .. الغنى عن التعريف..

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فنان ونجم كوميدى ومرح ودمه خفيف ..

ما هو كان مدرسة لوحدة واداءه جميل وظريف ..

ياما ضحكنا وياما فرحنا بفن هادف ونظيف..

وكانت الضحكة من قلبنا ماهو كوميديان شاطر وحريف..

دور أول دور تانى مكنش بيفرق .. كان بشطارته بيقدر يبدع ويضيف..

ولما فارقنا سبلنا ذكرى فى كل اعماله.. واحنا بنضحك وبنفتكره وبندعيله".