أول تعليق لمحمد رمضان على حفل زفاف شقيقته إيمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرص الفنان محمد رمضان على التعليق على حفل زفاف شقيقته إيمان رمضان، الذي أقيم مساء اليوم الأحد، في إحدى الفيلات بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي.

ونشر رمضان صورا لشقيقته بفستان الزفاف مع زوجها عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مبروك لحبايبي.. عقبال عندكم جميعا".

يذكر أن حفل زفاف إيمان رمضان وحسام حامد، حضره عدد من الأصدقاء والأهل وأقارب العروسين، وانتقد البعض ظهور مقطع فيديو للصور دون أي إجراءات وقائية أو تباعد والتزام بسبل الوقاية من فيروس كورونا المستجد.