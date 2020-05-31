أحمد موسى يعرض فيديو لحفل زفاف شقيقة محمد رمضان.. ويعلق: "رايحين لمهزلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انتقد الإعلامي أحمد موسى عدم التزام الفنان محمد رمضان وضيوف حفل زفاف شقيقته "إيمان" بارتداء كمامات، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال "موسى" في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، إن هذا التصرف غير مقبول، "واللي حصل ده المفروض مكانش يحصل".

وتابع: "نفترض وجود حالة واحدة مصابة، يبقى إحنا رايحين لمهزلة، وخصوصا إن كل الحضور عندهم أسر وممكن دي تتسبب في كارثة".

وأكد "موسى" أن محمد رمضان نجم، ولا بد أن يكون مسؤولا بشكل أكبر، ويكون قدوة لغيره، خاصة في ظل هذه الأزمة والتشديد على منع التجمعات والالتزام بالإجراءات الوقائية.

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واستكمل: "اعمل فرح بس يبقى فيه تباعد، أرجو محمد رمضان لازم يطلع ويتكلم ويقول رسالة للناس، لأن الوقت ده في انتشار كبير للعدوى".

واختتم حديثه قائلا: "لو أنا في مكان زي ده مش هروحه، إحنا كلنا أوقفنا عزومات رمضان عشان نحافظ على نفسنا ونحافظ على الناس".

واحتفل الفنان محمد رمضان بحفل زفاف شقيقته إيمان، على حسام خالد، بإحدى الفيلات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.