تحتفل اليوم بزفافها.. ٩ معلومات عن "إيمان" شقيقة محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

احتفلت إيمان رمضان، شقيقة الفنان محمد رمضان، مساء اليوم الأحد، بحفل زفافها على حسام حامد، بحضور أقارب العروسين والأصدقاء المقربين، وذلك فى إحدى الفيلات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وأبرز المعلومات عنها:

-الشقيقة الكبرى للفنان محمد رمضان ومحمود رمضان الذي يتولى مدير أعمال شقيقه.

-تعمل فى مجال العسل، وتمتلك شركة خاصة بها لمنتجات عسل النحل بأنواعه.

-درست في كلية آداب قسم فلسفة، وتخرجت فيها عقب 12 سنة من التحاقها بها.

-خبيرة عسل، لخبرتها في المجال لمدة 15 سنة.

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-كان لها تجربة زواج من قبل وكانت تعانى من تأخر الإنجاب حتى 6 سنوات وبعدها رزقت بابنها كريم.

-صرحت في برنامج تلفزيوني بأن "عسل النحل جعلني أسعد إنسانة فى الحياة"، موضحة أنها عانت من تأخر الحمل فى بداية الزواج، وتحديدًا أول 6 سنوات وأضافت أنها قامت بتناول بعض أنواع العسل الطبيعي وحملت، وأنجبت.

-تعرّضت للتنمر من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعيّ، عقب انتشار صور عقد قرانها.

-تعرضت لأزمة كبيرة بسبب اتهامها بالغش، حيث قضت محكمة جنح البساتين، بمعاقبة إيمان رمضان، شقيقة الممثل محمد رمضان، بالحبس عاما، وتغريمها 10 آلاف جنيه، في اتهامها بتصدير عسل مغشوش ولكن بعد استئنافها قررت المحكمة إلغاء الحبس وتأييد الغرامة.

-قال عنها شقيقها محمد رمضان، بأحد البرامج التلفزيونية: "أحن قلب في الدنيا، وهى اللي بتختارلي لبسي، بالنسبالي أمي التانية".