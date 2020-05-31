رامز أمير يروي تفاصيل إجرائه عملية عقب إصابته خلال تمارين الباركور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
كشف الفنان رامز أمير، عن إجرائه عملية عقب إصابته خلال تمارين الباركور.
وكتب أمير، عبر حسابه على إنستجرام: "بويكا الغلابة اتنفخ يا رجالة.. هتكلم معاكوا بجد شوية، فكرت كتير قبل مقولكم عشان مكنتش عاوز أزعل أي حد بيحبني، بس حسيت إن ممكن تجربتي دي تبقى مفيدة، تبقى دافع لشخص محبط إنه ميستسلمش لما يقع والدنيا تكسره".
وقال: "دي إصابة خطيرة حبتين من تمرين الباركور.. كنت مخبيها عليكم وللأسف دي مش العملية الأولى بس ان شاء الله الأخيرة، بوقفت ربنا جنبي نوريكم إزاي ممكن تقع وتقوم تاني وتبقى أقوى من الأول".
وتابع:" هكمل الطريق اللي وعدت نفسي بيه، وهعملكم أكشن متعملش عندنا في السينما قبل كدة، ربنا يقدرني بس وأعرف أشرفكم، وعشان خاطري محدش يزعل ويقولي خاف على نفسك".
وأضاف : "أنا عارف خطورة اللي أنا بعمله من أول يوم وراضي الحمد لله عشان أنا بعمل الحاجة اللي بحبها، دعواتكم بقى عشان لسه شايلكم أكشن كتير في الصندوق".
يذكر أن، الفنان رامز أمير، شارك في دراما رمضان المنقضي بمسلسل" الإختيار "بطولة أمير كرارة، وإنتاج سينرجي.
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