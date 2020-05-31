بالصور.. الفنان محمد رمضان يحتفل بزفاف شقيقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل الفنان محمد رمضان، في جو عائلي، بزفاف شقيقته "إيمان"، على حسام خالد، وذلك بإحدى الفيلات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وتداول عدد من النشطاء، مجموعة صور من حفل الزفاف، واقتصر الحفل على حضور أهل وأصدقاء العروسين.

وكانت إيمان رمضان قد احتفلت بعقد قرانها، في شهر رمضان الماضي، بمنزل والد العريس بمدينة 6 أكتوبر.

من ناحية أخرى، شارك محمد رمضان في سباق دراما رمضان 2020 بمسلسل "البرنس"، الذي عرض على عدد من القنوات وحقق نجاحا كبيرا.

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، نور، روجينا، أحمد زاهر، سلوى عثمان، عبدالعزيز مخيون، أحمد فهيم، إدوارد، نجلاء بدر، دنيا عبدالعزيز، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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