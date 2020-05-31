فيديو.. لقطات طريفة لأحمد الفيشاوي بعد هذه الوجبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
نشر الفنان أحمد الفيشاوي، فيديو له عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام، داخل حمام السباحة.
وعلق الفيشاوي، على الفيديو، قائلا : "شوفتوا العكاوي، عملت فيا إيه".
وظهر الفيشاوي وهو يحاول الجلوس على "لوح سباحة" داخل حمام السباحة، لكنه يفشل في كل مرة.
يذكر أن أحمد الفيشاوي يشارك في بطولة فيلم "أشباح أوروبا"، أمام هيفاء وهبي، والفنان عباس أبو الحسن، ولم يقرر حتى الآن موعد طرح الفيلم نظرا لظروف أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي أدت لغلق دور العرض السينمائي.
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