كريم عبد العزيز ومروان حامد في كواليس "كيرة والجن"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :
طرح المخرج مروان حامد، صورة من كواليس تصوير فيلمه الجديد "كيرة والجن".
ونشر مروان، الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وظهر خلالها بجوار الفنان كريم عبد العزيز.
فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب الروائي أحمد مراد، إخراج مروان حامد، ويعد الفيلم هو التعاون الخامس الذي يجمع بين الثنائي.
الفيلم بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى، وروبي، سيناريو وحوار أحمد مراد ومن إخراج مروان حامد.
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