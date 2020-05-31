تراند اليوم : بهوليود.. "بيبي" مسلسل جديد لنتنياهو من مولده حتى رئاسة الحكومة

الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي كتب على حسابه في تويتر قائلا : صحيفة يسرائيل هيومقالت إن هوليود تعكف على إنتاج مسلسل "بيبي"، الذي يحكي السيرة الذاتية لنتنياهو من الولادة وحتى الآن.
وأضاف أن سيناريو المسلسل، الذي يعده كريك أيس يستند إلى كتاب الصحفي الصهيوني بن كاسبيت "نتنياهو- السيرة الذاتية، منوها أنه ملمح آخر يكشف بعمق الانحياز الأمريكي للكيان الصهيوني.
يأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه الصحيفة عن نتنياهو قوله : " بعد ضم مناطق في الضفة سنسمع ضجيجا، سيما من ملك الأردن لكني لست قلقا من ذلك.. سنضم غور الأردن ولن نمنح الفلسطينيين هناك المواطنة الإسرائيلية سيبقون رعايا فلسطينيين، الفلسطينيون هم من يتوجب عليه التنازل وليس نحن".
كما صرح المعلق الصهيوني أمير أورن لموقع وللا أن نتنياهو مصر على ضم الضفة ولو بثمن اندلاع حرب فقط من أجل لفت الأنظار عن قضايا الفساد ولحماية إرثه السياسي.
وبحسب ما يراه النعامي فإن إعلان نتنياهو أن إسرائيل لن تمنح الفلسطينيين في المناطق التي ستضمها "المواطنة الإسرائيلية" مهم جدا لأنه قطع الطريق على فلسطينيين وعرب يروجون لاستغلال الضم في الدفع نحو حل الدولة الواحدة، الذي يمكن أن يصل الفلسطينيون لحكمها في حال تمتعوا بحقوق سياسية مساوية لليهود.