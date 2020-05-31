كيم كارداشيان تعلن الحرب على العنصرية بعد مقتل فلويد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 31 مايو 2020 10:43 مساءً - عبرت ممثلة هوليوود الشهيرة ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عن غضبها واستياءها واشمئزازها بعد مقتل «جورج فلويد» العنصري المأساوي، وافتخرت بلونها.

وانضمت النجمة الأمريكية إلى زملائها من المشاهير للتحدث عن وفاة فلويد المروعة جراء قتله على يد رجال الشرطة في جريمة عنصرية هزت الرأي العام الأمريكي، وخرجت على إثرها المظاهرات واندلعت الاحتجاجات.

وقالت كيم كاردشيان: "لسنوات، مع كل جريمة قتل مروعة لرجل أسود، امرأة أو طفل بريء، حاولت دائمًا العثور على الكلمات المناسبة للتعبير عن تعازي وغضبي".

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وأضافت: "لكن الامتياز الذي منحني إياه لون بشرتي غالبًا ما جعلني أشعر أنني لا أستطيع الانحياز في هذه المعركة أبدًا، وأنا اليوم مثل الكثير منكم، أنا غاضبة، وأكثر من غاضبة، إنني أشعر بالاشمئزاز أيضًا".

وتابعت في منشور على حسابها في انستجرام: "أشعر بالإرهاق من الحسرة.. أرى معاناة الأمهات، الآباء، الأخوات، الأخوة والأطفال لأن قتلهم أو حبسهم ظلما، هو لكونهم سود فقط".

ومضت تقول : "على الرغم من أنني لن أعرف أبدًا الألم والمعاناة التي عانوا منها، أو ما يشعرون به خلال محاولة البقاء على قيد الحياة في عالم يعاني من العنصرية النظامية، إلا أنني أعلم الآن أنه يمكنني استخدام صوتي للمساعدة في إيصال تلك الأصوات المكتومة منذ أمد طويل".

وتوفي فلويد هذا الأسبوع بعد إلقاء القبض عليه، وكشفت لقطات ظهر فيها ضابط شرطة «ديريك تشوفين» ضاغطًا بركبته على رقبة فلويد لأكثر من 8 دقائق على الرغم من صراخه المستمر: "لا أستطيع التنفس!"