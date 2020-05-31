جورج كلوني طلب من زوجته أمل إنجاب توائم مرة أخرى..هل الأمر شائعة أم حقيقة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 31 مايو 2020 10:43 مساءً - جورج وأمل كلوني،من أجمل الثنائيات الشهيرة في العالم،وزواجهما سعيد وقوي رغم كل شائعات الخلافات والطلاق التي نشرت حولهما في عام 2019 الماضي،وقيل إن جورج كلوني George Clooney يريد إنجاب طفلين توأمين آخرين لإنقاذ زواجه من أمل كلوني Amal Clooney ،فهل الأمر شائعة أم حقيقة؟

في عام 2019 الماضي زعم موقع :“Womans day” ،أن جورج كلوني يتمنى أن يصبح أباً بأسرع وقت لأطفال توائم مرة أخرى،وأن زوجته المحامية الدولية والناشطة الحقوقية أمل كلوني حامل،ثم تبين أن الأمر كله مجرد شائعة جديدة،ولم تكن أمل كلوني حامل بطفلين توأمين،إلا أن الأخبار عادت لتتردد مرة ثانيةً،وقال مصدر مقرب أن جورج كلوني أخبر أصدقاءه بأنه سيصبح أباً لأربعة أطفال.

واليوم أكثر من السابق،الناس مقتنعون بأن تمنيات ورغبة جورج كلوني بإنجاب توأمين آخرين من زوجته اللبنانية أمل كلوني،ليست مجرد أمنية أو رغبة،بل تشير إلى أنه يتوقع إنجاب طفلين توأم قريباً جداً.

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وتظهر أمل في الآونة الأخيرة بأزياء مختارة بعناية ومريحة لجسدها الرشيق وتمتنع عن إرتداء أزياء ضيقة خاصةً حول محيط البطن،وقال أحد المصادر: بأن أمل وجورج يعلمان بأنهما إذا أراد المزيد من الأطفال ،فيجب أن لا ينتظروا طويلاً .

ومازالت شائعة الطلاق تلاحقهما،وتؤكد بعض وسائل الإعلام العالمية أن الزوجان جورج وأمل يعتقدان أن توسيع عائلتهما وإنجاب أطفال آخرين قد ينقذ زواجهما.

وقال مصدر آخر لموقع "ستار" ،أن جورج كلوني قد نظم جدول أعماله بطريقة ذكية،ليمارس أبوته مع أطفاله الجدد الذي يريدهم بدوام كامل،وادعى المصدر المطلع بأنه اختار الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ليكون عراباً لأطفاله المستقبليين.

لكن جورج كلوني بآخر مقابلة له مع مجلة "بيبول" قال : أنه يحب إنجاب الأطفال،لكنه لم يحدد عدد الأطفال الذي يتمنى إنجابهم في حياته.

وقبل هذه المقابلة،نفى الزوجان جورج وأمل كلوني كل ما نشر حول عزمهما الطلاق أو سعيهما لإنجاب توائم مجدداً،وأكدا سعادتهما بطفليهما التوأمين "إيلا" وإلكسندر ".

فهل الأمر شائعة أم حقيقة؟ الأسابيع المقبلة ستكشف إن كان الزوجان يسعيان لإنجاب توائم آخرين قبل فوات أوان ذلك أم لا؟