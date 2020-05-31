وسط الإجراءات الاحترازية .. تفاصيل حفل زفاف إيمان شقيقة محمد رمضان

احتفل النجم محمد رمضان اليوم، بحفل زفاف شقيقته إيمان بحديقة إحدى الفيلات على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، ظهر رمضان برفقة زوجته والأقارب، وهم يلتقطون الصور التذكارية، مرتدين الكمامات، وسط الإجراءات الاحترازية. وكانت إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان احتفلت فى شهر رمضان الماضى، بعقد قرانها على حسام حامد‎، وتم عقد القران فى منزل المهندس عبدالحميد والد العريس فى أكتوبر فى بحضور أخوة العريس الدكتورة جيهان صافى وأحمد ووالد العروسة الحاج رمضان، وشقيق العروسة محمود وحرمه وبعض الأصدقاء، وغاب محمد رمضان لوجوده خارج القاهرة. ووالد العروسة الحاج رمضان، وشقيق العروسة محمود وحرمه وبعض الأصدقاء، وغاب محمد رمضان لوجوده خارج القاهرة. Advertisements ولم يسلم محمد رمضان وشقيقته من إعلام الإرهابيين، حيث نشر فيديوهات متداولة قبل بدأ حفل الزفاف، وحيث أظهر الفيديو وهم لم يرتدوا الكمامات بينما جرى حفل الزفاف وسط الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد

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