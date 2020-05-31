آية حلمي عارضة أزياء فى امرأة سمراء على الطريق

انتهت الفنانة آية حلمي، من تصوير فيلم "امرأة سمراء على الطريق " حيث تجسد فى أحداث العمل شخصية أم فقدت ابنها الصغير في حادث وتحاول أن تمارس حياتها ولكنها تفشل بسبب حزنها وذكرياتها مع ابنها تحاوطها بكل مكان، وتحاول أن تعمل كعارضة أزياء، وتحاول طوال الوقت التدريب على شروط

المهنة الجديدة لكنها تفشل فالعجز أصبح داخليًا وخارجيًا حتى أن يتغلب عليها اليأس والألم.

وحول شخصيتها قال آية حلمي:" شخصية الأم التى تجسدها بالفيلم شخصية مليئة باليأس والألم والعجز، بينما يجسد يوسف العبيد شخصية بائع فى محل طيور الذي يعيش

بلا أصدقاء وحيد ، بسبب فقدان حبيبته الفتاة السمراء التى تعرضت لحادث و توفيت على الطريق ويبقى البغبغان هو صديقه" .

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وأكدت " آية" أن العمل ممتع للغاية مع كل فريق العمل بالإضافة إلى طبيعة الشخصية المختلفة الذى أجسدها فى الفيلم، والذى أسعد فيه أيضًا لمشاركتى المخرج محمود محمود .

فيلم امرأة سمراء بطولة يوسف العبيد، آية حلمي، تصوير محمد غانم وتأليف وإخراج محمود محمود .