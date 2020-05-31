آية حلمي عارضة أزياء فى امرأة سمراء على الطريق

انتهت الفنانة آية حلمي، من تصوير فيلم "امرأة سمراء على الطريق " حيث تجسد فى أحداث العمل شخصية أم فقدت ابنها الصغير في حادث وتحاول أن تمارس حياتها ولكنها تفشل بسبب حزنها وذكرياتها مع ابنها تحاوطها بكل مكان، وتحاول أن تعمل كعارضة أزياء، وتحاول طوال الوقت التدريب على شروطالمهنة الجديدة لكنها تفشل فالعجز أصبح داخليًا وخارجيًا حتى أن يتغلب عليها اليأس والألم.
وحول شخصيتها قال آية حلمي:" شخصية الأم التى تجسدها بالفيلم شخصية مليئة باليأس والألم والعجز، بينما يجسد يوسف العبيد شخصية بائع فى محل طيور الذي يعيشبلا أصدقاء وحيد ، بسبب فقدان حبيبته الفتاة السمراء التى تعرضت لحادث و توفيت على الطريق ويبقى البغبغان هو صديقه" .
وأكدت " آية" أن العمل ممتع للغاية مع كل فريق العمل بالإضافة إلى طبيعة الشخصية المختلفة الذى أجسدها فى الفيلم، والذى أسعد فيه أيضًا لمشاركتى المخرج محمود محمود .
فيلم امرأة سمراء بطولة يوسف العبيد، آية حلمي، تصوير محمد غانم وتأليف وإخراج محمود محمود .
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