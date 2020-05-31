فيديو .. سعد لمجرد ينشر لأول مرة لقطات لم تعرض في كليب سلام

نشر النجم سعد لمجرد فيدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وظهر لأول مرة من خلاله لقطات لم يتم عرضها في كليب سلام. وكليب سلام من إخراج عبد الرفيع العبدوي والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع تازاف محسن. Advertisements يذكر أن النجم سعد لمجرد طرح مؤخرًا كلي بعنوان آسف حبيبي وهو من إخراج عبدالرفيع عبديوي، والأغنية من كلمات أشرف عرب، وخليفة مناني، وألحان وتوزيع تيزاف، وشاركه في الغناء باند فناير، كما كسر الكليب حاجز الـ 44 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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