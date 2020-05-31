كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ماجدة منير: أتمنى الا يحصرني المخرجين في الأدوار التراجيدي.. وهذا سر نجاح "لما كنا صغيرين" حوار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تألقت الفنان ماجدة منير، في تقديم أربع شخصيات عكس بعض تمامًا خلال الموسم الرمضاني 2020، وأستطاعت من خلالهما تحقيق قفزة كبيرة في مسيرتها الفنية، ولفت أنظار الجمهور إلى أدوارها المتنوعة.

وحاور "الخليج 365 الفني" ماجدة منير، وتحدثت عن مشاركتها في مسلسل "جمع سالم، ولما كنا صغيرين، وليالينا 80"، وعن كواليس المسلسلات، وعن أعمالها الجديدة، إلى نص الحوار..

كيف جاء ترشيحك لمسلسل "جمع سالم"؟



جاء ترشيحي في مسلسل جمع سالم من خلال الخرجه الجميله إيمان حداد حيث عملت معها من قبل مسلسل زواج بالإكراه. جاء ترشيحي في مسلسل جمع سالم من خلال الخرجه الجميله إيمان حداد حيث عملت معها من قبل مسلسل زواج بالإكراه. ما الذي حمسك للمشاركة في مسلسل "جمع سالم"؟



قد تحمست للعمل لأنني أثق في قدرات المخرجة إيمان حداد ولأن العمل يناقش قضيه جديده علي الدراما وهي قضيه التبني، وما يترتب عليها من آثار. قد تحمست للعمل لأنني أثق في قدرات المخرجة إيمان حداد ولأن العمل يناقش قضيه جديده علي الدراما وهي قضيه التبني، وما يترتب عليها من آثار. كيف كانت كواليس المسلسل في ظل انتشار فيروس كورونا؟



كان العمل في غايه الصعوبة في ظل وباء كورونا، حيث أنه من الصعب تعقيم كل أماكن التصوير، ونحن نعمل امام الكاميرا بدون ماسكات، وكان لابد من إنجاز العمل للعرض في شهر رمضان. كان العمل في غايه الصعوبة في ظل وباء كورونا، حيث أنه من الصعب تعقيم كل أماكن التصوير، ونحن نعمل امام الكاميرا بدون ماسكات، وكان لابد من إنجاز العمل للعرض في شهر رمضان. ما أصعب المشاهد التي واجهتك أثناء التصوير؟



أصعب المشاهد كان عندما علمت بمقتل زوجي الفنان عبد الرحمن أبو زهره الشيخ الجليل، علي يد مجموعه من التكفيريين. أصعب المشاهد كان عندما علمت بمقتل زوجي الفنان عبد الرحمن أبو زهره الشيخ الجليل، علي يد مجموعه من التكفيريين. هل تم التخلي عن بعض المشاهد وتغيير الأماكن؟



نعم، كان التصوير يدور مابين القاهره والإسكندرية، لكن نظرا لظروف كورونا تم إلغاء التصوير الخارجي بالإسكندرية وأستبدل بالتصوير في مدينه الانتاج، كما كان هناك مشهد ( فرح يقام بأحد الكنائس، لكنه ألغي أيضا لصعوبه الحصول علي تصريح للتصوير بإحدي الكنائس، ولأن المشهد سيضم عدد كبير من المجاميع، وهذا يمثل خطوره في الظروف الحاليّه. نعم، كان التصوير يدور مابين القاهره والإسكندرية، لكن نظرا لظروف كورونا تم إلغاء التصوير الخارجي بالإسكندرية وأستبدل بالتصوير في مدينه الانتاج، كما كان هناك مشهد ( فرح يقام بأحد الكنائس، لكنه ألغي أيضا لصعوبه الحصول علي تصريح للتصوير بإحدي الكنائس، ولأن المشهد سيضم عدد كبير من المجاميع، وهذا يمثل خطوره في الظروف الحاليّه. ما تعليقك على أن المسلسل يحرض على تعاطي المخدرات والسجائر؟ إطلاقا، المسلسل فكرته الأساسيه عن التبني ومع ذلك فالإدمان والتدخين موجدان في مجتمعنا ولا داعي لدفن رؤسنا في الرمال وإنكار ذلك، وقد ناقش من قبل مسلسل"تحت السيطره" للمخرج اللامع تامر محسن قضيه الادمان، وحقق نتائج مدهشه، لأنه أظهر الكوارث الناتجه عن الادمان، وكيفية التعافي منه. هل تابعت ردود فعل الجمهور على المسلسل؟