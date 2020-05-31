كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ماجدة منير: أتمنى الا يحصرني المخرجين في الأدوار التراجيدي.. وهذا سر نجاح "لما كنا صغيرين" حوار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وحاور "الخليج 365 الفني" ماجدة منير، وتحدثت عن مشاركتها في مسلسل "جمع سالم، ولما كنا صغيرين، وليالينا 80"، وعن كواليس المسلسلات، وعن أعمالها الجديدة، إلى نص الحوار..
كيف جاء ترشيحك لمسلسل "جمع سالم"؟
جاء ترشيحي في مسلسل جمع سالم من خلال الخرجه الجميله إيمان حداد حيث عملت معها من قبل مسلسل زواج بالإكراه.
ما الذي حمسك للمشاركة في مسلسل "جمع سالم"؟
قد تحمست للعمل لأنني أثق في قدرات المخرجة إيمان حداد ولأن العمل يناقش قضيه جديده علي الدراما وهي قضيه التبني، وما يترتب عليها من آثار.
كيف كانت كواليس المسلسل في ظل انتشار فيروس كورونا؟
كان العمل في غايه الصعوبة في ظل وباء كورونا، حيث أنه من الصعب تعقيم كل أماكن التصوير، ونحن نعمل امام الكاميرا بدون ماسكات، وكان لابد من إنجاز العمل للعرض في شهر رمضان.
ما أصعب المشاهد التي واجهتك أثناء التصوير؟
أصعب المشاهد كان عندما علمت بمقتل زوجي الفنان عبد الرحمن أبو زهره الشيخ الجليل، علي يد مجموعه من التكفيريين.
هل تم التخلي عن بعض المشاهد وتغيير الأماكن؟
نعم، كان التصوير يدور مابين القاهره والإسكندرية، لكن نظرا لظروف كورونا تم إلغاء التصوير الخارجي بالإسكندرية وأستبدل بالتصوير في مدينه الانتاج، كما كان هناك مشهد ( فرح يقام بأحد الكنائس، لكنه ألغي أيضا لصعوبه الحصول علي تصريح للتصوير بإحدي الكنائس، ولأن المشهد سيضم عدد كبير من المجاميع، وهذا يمثل خطوره في الظروف الحاليّه.
ما تعليقك على أن المسلسل يحرض على تعاطي المخدرات والسجائر؟
إطلاقا، المسلسل فكرته الأساسيه عن التبني ومع ذلك فالإدمان والتدخين موجدان في مجتمعنا ولا داعي لدفن رؤسنا في الرمال وإنكار ذلك، وقد ناقش من قبل مسلسل"تحت السيطره" للمخرج اللامع تامر محسن قضيه الادمان، وحقق نتائج مدهشه، لأنه أظهر الكوارث الناتجه عن الادمان، وكيفية التعافي منه.
هل تابعت ردود فعل الجمهور على المسلسل؟
للأسف يبدو انه نتيجه زحمه مسلسلات رمضان لم تكن نسبه المشاهده عاليه، ربما لو أعيد عرضه في وقت لاحق، يحقق نسبه مشاهده عاليه.
ماذا عن مشاركتك في مسلسل "ليالينا 80"؟
تحمست لمسلسل ليالينا 80 لانه كان يناقش فتره الثمانينات، ونحن دائما نشتاق لكل قديم، ولأنني أعجبت بدوري فيه، ولأنني سعدت بتعاوني مع المخرج المتميز أحمد صالح لأول مره.
ماذا عن كواليس المسلسل؟
كواليس العمل كانت رائعه، فكل المشاركين في العمل كانوا متعاونين، والمخرج أحمد صالح كان هادئا وخفيف الظل، ودائما مايلقي بالنكات اللطيفة لإضفاء جو من المرح في ظل رعب الكورونا.
ما أبرز الصعوبات التي واجهتك أثناء تصوير العمل؟
أبرز الصعوبات كانت في ان مكان التصوير كان بعيدا جدا، وكنا نصور في أوقات الحظر، فكانت هناك صعوبه شديده أن أتنقل بسيارتي الخاصه وقد قام الانتاج مشكورا بتخصيص سياره خاصه لإنتقالاتي، كما أن منطقه التصوير ( شبرامنت ) ينتشر فيها الناموس بشكل مفزع وقد كان هذا يضايقنا جميعًا.
برأيك ما السبب في نجاح المسلسل بهذا الشكل؟
نجح مسلسل ليالينا 80 لجوده السيناريو،، ولبراعه المخرج، ولنجومه المحبوبين جماهيريا،، ولأنه كان يثير حنينا لهذه الفتره "فتره الثمانينات".
حدثينا عن السبب الرئيسي وراء مشاركتك في مسلسل "لما كنا صغيرين"؟
شاركت في مسلسل لما كنّا صغيرين لأن دوري فيه كان متميزا، ولأن المسلسل به حبكه دراميه جيده، وأحداث مثيره، وهذا يعجب المشاهد.
كيف كانت الكواليس مع الفنانة ريهام حجاج؟
لم أتقابل مع ريهام حجاج في المسلسل سوي في مشهدين فقط،، وقد كانت لطيفه، ومتواضعة.
ما أبرز الصعوبات التي واجهتك اثناء تصوير المسلسل؟
لم تكن هناك صعوبات تذكر، سوي الخوف الدائم من فيروس كورونا، فيما غير ذلك كان الجميع يعمل بدأب وحماس لإنجاز العمل للعرض في شهر رمضان.
برأيك ما السبب في تحقيق المسلسل نسب متابعة عالية؟
لمشاهد دائما يميل لهذا النوع من الدراما،، فهناك جريمه قتل في بدايه المسلسل، والمشاهد يحتار فيمن هو القاتل والظريف في الحكايه ان انا نفسي كمشاركه في العمل لم أكن أعلم من هو قاتل إبنتي ( نسرين أمين ) إلا عندما شاهدت المسلسل لأن المؤلف كان حريصا علي ألا يعلم أحد إلا في أضيق الحدود، حتي لا تحرق المفاجأة.
ما أقرب الأعمال لقلبلك؟
كل دور أقوم به يكون قريبا لقلبي، لكن أقربهم لقلبي "سجن النسا، تحت السيطره، الإختيار، أبو العروسه".
هل تميلين لعرض الأعمال في السباق الرمضاني أم خارجه؟
لأعمال التي تذاع في رمضان تتزاحم، فتضيع في الزحمه أعمال جيده، أتمني ألا يركز المنتجون كل الاعمال في هذا الشهر، وأن يتم إنتاجها علي مدار العام، حتي يأخذ كل عمل حقه في المشاهده نوقد نجح مسلسل "أبو العروسه" نجاحا ساحقا ( 60 ) حلقه وأذيع خارج سباق رمضان.
على أي اساس توافقين على السيناريو؟
في العاده لا أوافق علي أي دور إلا بعد قراءتي للدور وأوافق إذا كان الدور له تأثير في الدراما، وعندما أشعر انه سيشبعني تمثيليا، فمتعه الممثل تزداد كلما زادت صعوبه الدور لأنه يظهر امكانياته في تقمص الشخصيه التي يؤديها.
ما الشخصية التي تتمني تجسيدها الفترة المقبلة؟
أتمني ألا يحصرني المخرجين في الأدوار التراجيدي، وأتمني أن أشارك في عمل كوميدي من نوع كوميديا الموقف وليس مجرد إلقاء بعض النكات.
كيف تقيسين نجاح اعمالك؟
أقيس نجاح أي عمل لي من خلال رد فعل المشاهد عليه، وأيضا من خلال النقاد وعموما كلما كان العمل ككل ناجحا، وقتها يكون الكل ناجحًا.